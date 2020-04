Calciomercato Milan: 130 milioni per tre colpi targati Lipsia

Ultime Milan, con Ralf Rangnick arrivano tre colpi dal Lipisa? Non solo Salisburgo, il club rossonero guarda anche in casa tedesca.

Per chiudere gli affari sono necessari almeno 130 milioni di euro per assicurarsi Upamecano (in scadenza nel 2021 è valutato 30 mln), Dani Olmo (40, 2024) e Timo Werner (60, 2023).

Come riportato dal Corriere dello Sport, la cifra è importante ma potrebbe essere completata, oltre ai 100 milioni garantiti dalla proprietà, dai risparmi sul monte-ingaggi (quasi una ventina di milioni di euro) e dalla cessione di giocatori importanti come Gigio Donnarumma e Romagnoli.

Gli acquisti voluti da Rangnick non sarebbero soggetti alla drastica riduzione degli ingaggi che di fatto taglierà fuori non solo Donnarumma e Ibrahimovic ma anche Biglia (3,1 in scadenza) e Romagnoli (3,5) .

Ultime Milan: solo 3 superstiti

Il club rossonero dovrà risparmiare tra i pali visto che nessuno dei portieri in organico sarebbe confermato. Via Gigio e Antonio Donnarummo, Begovic tornerà in Premier e Reina non rientrerà.

Il Milan punterà con più convinzione su Plizzari (20 anni) che dopo una serie di esperienze non molto fortunate cercherà di ribadire le doti che aveva palesato da giovanissimo.

Ai rossoneri piace Meret (25) dal Napoli. Finora Gattuso ha sempre privilegiato Ospina. L’ex-Milan vorrebbe riavere con sé almeno uno fra Kessie e Calhanoglu. In due anni il club rossonero avrebbe cambiato tutti, tranne ol rientrante Plizzari ed i giovani Calabria e Gabbia.