Calciomercato Juventus, Kane più lontano: muro del Tottenham

Calciomercato Juventus: Kane, il Tottenham si oppone alla cessione

Calcio Mercato Juventus Kane | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione, quando con molte probabilità serviranno altri rinforzi per alzare ancora una volta l’asticella. La squadra di Sarri è molto lunga e competitiva, ma la sensazione è che qualcosa potrebbe cambiare, e di parecchio. Specie in attacco si preannuncia un colpo importante, con una situazione molto incerta riguardante il futuro di Higuain. Andrà presa una prima punta forte e da tanti gol stagionali, e nelle ultime settimane si era vociferato parecchio il nome di Harry Kane.

L’attaccante inglese è considerato come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, e i bianconeri sembravano pronti a far breccia nel muro eretto dal Tottenham. Obiettivo non riuscito, visto che proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha spiazzato tutti: stando a quanto riportato da cm.com, pare che gli Spurs non abbiano alcuna intenzione di cedere Kane, in via definitiva. Affare praticamente sfumato.

News Juventus: Kane quasi sfumato, tutto su Icardi?

L’affare Kane sembra davvero difficile da portare a termine, e di conseguenza la Juventus punterà sicuramente su un altro attaccante di livello. Occhi puntati su Mauro Icardi, vecchio pallino bianconero. Qui le dichiarazioni di Wanda Nara.