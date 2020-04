Calciomercato Juventus: c’è il “sì” di Milik

Calciomercato Juventus: c’è il “sì” Arek Milik

Ultime Juve: Arkadiusz Milik e la società bianconera sono molto vicini. Come riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe presto mettere sotto contratto l’attaccante polacco.

Ad oggi il suo arrivo non è semplicissimo ma non impossibile e pur trattandosi di un caso del tutto diverso, l’esempio di Gonzalo Higuain è lampante.

Questa volta il Napoli è ben disposto a cedere il calciatore, anche se vorrebbe evitare di darlo alla Juventus.

La volontà dell’attaccante è però già chiara. L’ex Ajax non lascerà Napoli da svincolato, e quindi il Napoli deve cederlo ad ogni costo.

Il problema è che Milik non ha clausola e bisognerà trattare con il Napoli. Per ora conta solo il fatto che le due parti si piacciano a vicenda. Gli intermediari mossi dalla Continassa sono al lavoro da tempo e al momento hanno portato a casa il consenso del calciatore.

Il rapporto con il Napoli è compromesso e l’addio sembra imminente così come il richiamo di una big come la Juve è forte.

Ultime Juve: è stato Sarri a volere Milik

Fu proprio Sarri a sponsorizzare il suo arrivo. L’Ajax cedette Milik per 32 milioni nell’estate 2016 (la stessa dell’addio di Higuain) subito dopo l’Europeo. In maglia azzurra la punta, nonostante la rottura dei due crociati, ha fatto molto bene sul piano realizzato ma dai tifosi partenopei non è amatissimo per qualche errore di troppo come quello di Milano nella corsa scudetto o quello di Liverpool nella scorsa Champions League.