La Juve potrebbe cedere Bernardeschi alla Roma per ottenere in cambio il centrocampista Cristante, utile come alternativa nel gioco di Sarri.

L’ex centrocampista della Fiorentina è in rosa nella Juventus dal 2017. E’ cresciuto con Allegri, ma non ha convinto con Sarri. Dunque, potrebbe essere l’ora di lasciare Torino e cambiare Paese, o restare in Italia con una squadra in lotta per posti di alta classifica. Tra le destinazioni preferite di Bernardeschi c’è la Roma e, secondo calciomercato.com, la Juve sembra interessata a proporre uno scambio con Cristante. Entrambi i calciatori sono valutati intorno ai 30 milioni e dunque potrebbero non esserci troppi intoppi nel portare avanti una trattativa di questo tipo. Per la sostituzione del giallorosso, il club capitolino starebbe pensando a Mandragora, centrocampista dell’Udinese.

Ideali negli schemi di Sarri e Fonseca

Bryan Cristante farebbe comodo alla Juventus per il ruolo e per le qualità versatili utili nel gioco di Sarri. Federico Bernardeschi, a sua volta, sarebbe perfetto per il gioco di Fonseca che vorrebbe rivoluzionare tutta la fascia destra. Lo scambio sembra equo, pur trattandosi di due giocatori totalmente differenti. Sono due talenti che devono ancora esprimere il loro vero valore. Sia Bryan che Federico sono nel giro della Nazionale, e cambiando aria, potrebbero riconquistare un posto tra i convocati del CT Mancini per l’Europeo dell’anno prossimo.