Calciomercato Juve: c’è Kane in pole, le ultime

Ultime Juventus, è Kane il primo nome per i bianconeri. Come riportato dal Corriere dello Sport, al di là di tutti i nomi studiati da Paratici, il primo obiettivo è la stella del Tottenham.

Forse più che obiettivo, sogno. Alla Juve serve un calciatore di peso. Harry Kane, 27 anni a luglio, è una forza della natura.

L’inglese è l’attaccante che la Juventus ritiene perfettamente in linea con le proprie ambizioni, è giovane ma non è un ragazzino e sarebbe capace di giocare in coppia con Ronaldo.

Con il Tottenham non è semplice dialogare e la quotazione è indefinita. Il suo prezzo supera i cento milioni di euro.

Per questo, per ora, è un sogno. Anzi, forse una tentazione perchè è l’inglese l’identikit più travolgente, non semplice da avvicinare ma non impossibile con un grande sforzo da parte di tutti.

Ultime Juventus: le alternative

In realtà ci sono anche diverse alternative. La prima è Gabriel Jesus (23) che è invece più giovane e da lanciare ma di sicuro valore. La seconda resta Mauro Icardi (27) visto che la stima della Vecchia Signora è rimasta immutata, ma la precedenza è del Psg (che ha il diritto di riscatto).