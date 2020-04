Ultime Juventus: Chiesa, trovato l’accordo

Calcio Mercato Juventus Chiesa Fiorentina ultime | Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, è finito nel mirino dei grandi club. L’arrivo di Commisso la scorsa estate ha fermato la cessione del calciatore che era ad un passo dal trovare l’accordo con le big d’Europa. L’esterno viola è seguito da tanti club importanti, su tutti Manchester United e Inter che pare abbia già l’accordo con il calciatore e prepara una maxi offerta. Secondo le ultime voci di mercato, per strappare via il gioiello viola da Firenze serviranno almeno 70 milioni di euro. Intanto, la Juventus, pare abbia raggiunto l’accordo con il calciatore per un alto ingaggio dopo una chiamata con il padre.

Calciomercato Juve: accordo con Chiesa da oltre 5 mln l’anno, i dirigenti hanno parlato con il padre

Enrico Chiesa, padre e agente di Federico, conosce bene il calcio italiano e spinge affinché suo figlio resti in Italia. La Juventus e l’Inter non temono dunque il Manchester United, anzi. Secondo La Stampa, la Juventus fa sul serio per Federico Chiesa. I dirigenti bianconeri avrebbero già parlato con il padre Enrico e raggiunto un accordo. Proposto al giovane calciatore italiano un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione a salire per cinque anni in bianconero. Il calciatore, come Bernardeschi negli anni passati, potrebbe dunque lasciare la Fiorentina per passare alla Juve.