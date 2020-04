Ultime Juventus: Ronaldo pronto ad accogliere Carvajal in bianconero

Notizie Juventus Carvajal Real Madrid Cristiano Ronaldo | La Juventus è già a lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione. In attesa di capire come andrà a finire questa stagione, la dirigenza bianconera studia le possibilità di mercato per l’estate. La Juve deve rinforzare diverse zone di campo, anche perché saranno in diversi i calciatori a lasciare la Juventus la prossima sessione di calcio mercato. Intanto, dopo Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara a concludere altri affari con il Real Madrid. Dopo Sergio Ramos e Marcelo, CR7 è pronto a fare da sponsor anche per l’acquisto di Daniel Carvajal, terzino destro classe 1992 e in scadenza con il club spagnolo nel 2022. per Daniel, come per gli altri due difensori, potrebbe essersi concluso un lungo ciclo nella capitale spagnola. La Juve ci pensa e prova a portare la trattativa in stato avanzato.

Calciomercato Juve: Carvalaj nel mirino per la difesa, Cristiano Ronaldo fa da sponsor

Deludente il rendimento in questa stagione sia di De Sciglio che di Danilo. Dunque, la Juve, guarda all’estero per rinforzare la propria corsia di destra. Nel mirino c’è Hakimi, giovane terzino del Real Madrid che però è esploso in questa stagione in prestito al Borussia Dortmund. Il suo ritorno a Madrid potrebbe liberare Carvajal che non accetterà di fare la panchina o giocarsi un posto. Dalla Spagna, infatti, fanno sapere che Cristiano Ronaldo è pronto ad accogliere a Torino qualche suo ex compagno. Dopo Marcelo e Sergio Ramos, Don Diario riporta che il calciatore portoghese avrebbe già sentito Dani Carvajal per un suo approdo in estate alla Juve.