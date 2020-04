Calciomercato Inter, Vertonghen vicino ai nerazzurri: lo convince Lukaku

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Lukaku chiama Vertonghen

Calcio Mercato Inter Vertonghen | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti ad alta velocità, e in queste ultime settimane tantissime squadre stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una su tutte l’Inter, che con l’arrivo di Conte la scorsa estate ha senza dubbio alzato di parecchio l’asticella degli acquisti. L’obiettivo principale per la sessione estiva sarebbe quello di prendere un difensore, anche perchè Godin sembrerebbe ormai essere prossimo alla partenza. Servirà un sostituto di livello, possibilmente con esperienza, e che magari con costi troppo.

Tantissimi i profili sondati da Ausilio e Marotta, che sembrerebbero incentrati sul nome di Jan Vertonghen. Il difensore con ogni probabilità terminerà la sua esperienza al Tottenham, e andando in scadenza di contratto potrebbe essere un colpo low cost. Trattativa complicata? Abbastanza, ma non più così tanto, anche perchè stando a quanto riportato da cm.com, pare che Lukaku voglia convincere a tutti i costi il suo connazionale.

News Inter: non solo Vertonghen, ecco l’alternativa

Vertonghen è un obiettivo concreto ormai da parecchio tempo per l’Inter, che però pare stia sondando anche altri giocatori. L’alternativa al centrale belga già c’è, e gioca in Italia. Ecco di chi stiamo parlando.