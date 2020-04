Calciomercato Inter: Tolisso è il primo nome per il centrocampo

Ultime Inter: Tolisso può arrivare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la strategia dell’Inter per il nuovo centrocampo è ormai scritta.

Nessuna rivoluzione: per sistemare la mediana nerazzurra della prossima stagione servirà solo qualche accorgimento.

Potrebbe partire Vecino (con Borja Valero) e serviranno un incursore ed un vice-Brozovic. Dalle cessioni, conNainggolan e Joao Mario (se non verrà riscattato dalla Lokomotiv Mosca ha comunque diversi estimatori in Portogallo) arriverà la liquidità per il ritocco.

Come detto il primo nome resta quello di Tolisso, campione del mondo in uscita dal Bayern: prezzo del cartellino decisamente più alto di quello di Vidal, ma l’età è un fattore importante. Tolisso può fare il centrale di una mediana a 2 o la mezzala a 3, ha un’esperienza internazionale importante ed è bravo anche in zona rete. In Italia l’identikit preferito è Gaetano Castrovilli della Fiorentina ma l’affare è complicato.

Ultime Inter: ritocco in regia

Serve anche un regista. Il sogno sarebbe Tonali ma difficile che il talento del Brescia arrivi per far panchina. Presta piede l’ipotesi Carles Aleñá, che in molti considerano come Tonali “il nuovo Pirlo”. Si sta facendo valere in Spagna e con il Barca c’è da trattare per Lautaro Martinez.