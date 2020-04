Calciomercato Inter: scambio Kean-Vecino, i dettagli

Ultime Inter: Conte vuole Kean, Vecino verso l’Everton. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono a caccia di un attaccante veloce ed in grado di ribaltare l’azione.

Non solo Giroud nel mirino, ma anche tanti talenti tutti da consacrare con qualche calciatore a affermato con Dries Mertens.

Sopratutto se andasse via Lautaro Martinez, i nerazzurri sarebbero pronti a portare a Milano un calciatore da far crescere come Moise Kean.

L’attaccante italiano piace ai nerazzurri per diversi motivi. Uno di questi è la volontà da parte di Marotta di riaprire il canale diplomatico con Mino Raiola che si era bruscamente interrotto ai tempi di Moratti dopo la tormentata cessione di Mario Balotelli al Manchester City. Marotta e Ausilio avrebbero già voluto Kean un anno fa ma non volevano farsi ricattare dalla Juve per Icardi.

Ultime Inter: Kean vale 25 milioni, come Vecino

Ora, invece, hanno mani libere e, soprattutto, hanno un giocatore che a Carlo Ancelotti piace tantissimo, ovvero Matias Vecino, il cui cartellino può essere valutato i 25 milioni.

E’ anche questa la cifra che l’Everton chiede per Kean. Un gioco a incastri benedetto per Marotta che proverà a chiudere lo scambio come annunciato dallo stesso Marotta in vista dell’estate.