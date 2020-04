Calciomercato Inter: Lautaro a Barcellona, ma solo tra un anno

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Lautaro resta, è Neymar il colpo del Barca

Ultime Inter, Lautaro resta? Come riportato dal Corriere dello Sport, il Barcellona quest’anno potrebbe arrendersi.

Il club catalano prenderebbe il Toro nel 2021, puntando tutto su Neymar nel prossimo mercato.

Nessuna trattativa saltata, dunque, ma solo posticipata di un anno, per il bomber dell’Inter: ciò non toglie che Vidal possa comunque arrivare a Milano nella prossima finestra di mercato.

Per gli spagnoli il Toro resta più che mai un obiettivo, ma prima bisogna approfittare della situazione e prendere Neymar.

Ultime Inter: Barcellona pista viva

Il club catalano terrebbe vivi i rapporti con la società che sono ottimi fin da quando a Milano arrivò il brasiliano Rafinha. Un talento in convalescenza, dopo il brutto infortunio, e affidato al club nerazzurro per il recupero completo.

Anche per questo, pur senza cedere Lautaro, l’Inter spera di ottenere Arturo Vidal. Uomo di fiducia per Conte dai tempi della Juve.

Tutto rimandato, dunque, ma solo di un anno. Anche perché la clausola di 111 milioni che Lautaro ha appiccicata addosso – esercitabile nelle prime due settimane di luglio – potrebbe far indietreggiare il club catalano.

Ultime Inter: alternativa

Un’alternativa all’arrivo di Lautaro Martinez in Spagna soltanto nel 2021, è la possibilità di trovare un accordo con il club nerazzurro per un pagamento dilazionato. Due o tre rate, e qualche interessante giovane del calibro di Semedo, Firpo e Aleña (attualmente in prestito al Betis). Oltre a Vidal.