Ultime Inter: Chiesa l’obiettivo numero uno, pronta la maxi offerta

Calciomercato Inter Chiesa Fiorentina ultime | Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina, può andare via in estate. Il giovanissimo esterno d’attacco ha un contratto in scadenza nel 2022 e tanti club sono sulle sue tracce. Su tutti ci sono Inter, Juventus e Manchester United. La volontà del club è chiara, sia Barone che Commisso più volte hanno ripetuto che faranno di tutto per tenere Chiesa, a meno che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile per loro e il calciatore. La Juventus attende e pensa a formulare l’offerta giusta, mentre il Manchester United ci proverà con 70 milioni di euro. Intanto, come riportato da calciomercato.com, l’Inter prepara l’offerta folle per assicurarsi le prestazioni del giovane esterno italiano.

Calciomercato Inter: pronta l’offerta folle per Chiesa, alla Fiorentina 50 milioni più Nainggolan e Vanheusden

L’Inter vuole accontentare il più possibile il proprio allenatore Antonio Conte. Per questo motivo sia Beppe Marotta che Piero Ausilio stanno lavorando per chiudere l’operazione Chiesa. Avviati i contatti con il presidente Commisso, mentre quello con Chiesa vanno avanti da diversi mesi. Ora pare che il ds Pradé abbia dato il via libera all’Inter. Il club nerazzurro, nonostante il periodo di crisi, è pronta a formulare un’offerta folle. L’Inter arriverà fino a 50 milioni di euro più il cartellino di Radja Nainggolan o di Zinho Vanheusden, difensore centrale classe 1999 che piace ai viola.