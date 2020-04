Tweet on Twitter

Calciomercato Inter Arthur Barcellona | Il calciomercato non è mai fermo, anche quando il Coronavirus blocca il calcio giocato e non permette lo sviluppo dei calciatori e nuovi interessi da parte dei club. L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. Tra i calciatori più richiesti c’è sicuramente Lautaro Martinez, che con la clausola rescissoria da 111 milioni di euro e una stagione ad alti livelli ha destato l’interesse dei top club europei.

Calciomercato Inter, il Barcellona inserisce Arthur nell’affare Lautaro?

Su tutti c’è il vivo interesse del Barcellona. Il club blaugrana, anche attraverso le parole di Luis Suarez e Lionel Messi ha fatto conoscere a tutto il mondo del calcio l’interesse per l’attaccante argentino e in estate potrebbe tentare l’assalto per strapparlo all’Inter. Cerca, però, di evitare la clausola da 111 milioni di euro con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Tra queste c’è il nome di Arthur, centrocampista brasiliano che piace molto ad Antonio Conte.

Arthur: “Voglio restare in blaugrana per tanti anni ancora”

Il numero 8 del Barcellona, però, pare non avere alcuna intenzione di abbandonare il Barcellona. In un’untervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha ribadito la sua volontà di restare in blaugrana anche nelle prossime stagioni.

“E’ certamente motivo d’orgoglio essere accostato a un club tanto importante e riconosciuto a livello mondiale come l’Inter. Un club con un grande allenatore e giocatori di livello mondiale. Adesso, però, penso solo al Barcellona. Mi trovo molto bene sia nella squadra che in città e sinceramente continuo a vedermi vestito di questi colori per molti anni”