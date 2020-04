Totti: “Accompagno mio figlio a Trigoria e resto fuori, mi viene da piangere”

Roma Totti Trigoria | E’ un Francesco Totti rammaricato ed emozionato, quello che appare in una diretta Instagram con Luca Toni. L’ex capitano giallorosso è tornato a parlare del suo addio alla Roma e delle emozioni che prova tutt’oggi quando ripensa ai momenti con la sua squadra del cuore e quando accompagna il figlio Christian a Trigoria per gli allenamenti.

Roma, Totti: “Non metto più piede a Trigoria, mi viene da piangere”

“Ho dato tutto per la Roma e i tifosi e loro hanno dato tutto a me, mi sarei fatto tagliare una gamba per la Roma ma finché resta questa proprietà non ci metterò più piede a Trigoria“. Parte subito con una sfilettata alla società giallorossa l’ex capitano della Roma. Poi, continuando sul suo ex centro d’allenamento, confessa le sue emozioni e la sua tristezza.

“Quando porto Cristian agli allenamenti non solo non entro, ma a volte resto in macchina. E mi viene da piangere a vedere quella che per 30 anni è stata casa mia, anzi più che casa. Lui mi chiede di andarlo a vedere ma non ce la faccio, non è il momento”.

Totti: “Hanno scelto il ritiro al posto mio”

Francesco Totti poi è tornato sull’addio alla Roma e sulle proprie volontà.

“Mi dicevano che dovevo decidere io e poi mi hanno detto che non servivo più. Io non volevo giocare sempre, mi bastava far parte del gruppo, giocare 10 minuti ogni tanto, volevo solo aiutare la Roma. Ho sempre dato davvero tutto quello che avevo, altri hanno scelto per me”.