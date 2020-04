Serie A: ipotesi due gironi per 2021, ecco come sarebbero composti

Serie A: la nuova idea è quella del doppio girone per il 2021

Serie A, l’emergenza coronavirus ha messo in crisi il calcio italiano e non solo. La massima serie studia nuove soluzioni per tornare in campo ed ultimare la stagione 2020 regolarmente. Solo in questo modo, infatti, le squadre potrebbero salvare le loro entrate garantendosi gli introiti dei diritti tv della stagione non ultimata.

Il problema è che con i continui slittamenti imposti dal Governo, non sarà semplice finire tutto entro luglio 2020. Per questo la FIGC studia diverse soluzioni per evitare di annullare il campionato passato e finire in tribunale per i ricorsi delle squadre “penalizzate” dallo stop alla 26esima giornata.

Ne consegue che la prossima edizione della Serie A potrebbe essere stravolta, in maniera tale che si possa partire tutti con le stesse regole a parità di condizioni.

Per questo motivo il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha aperto a tutte le ipotesi per la stagione 2021, anche quella del campionato nell’anno solare con due gironi di Serie A e play-off e playout

«Valutiamo tutte le ipotesi. Una è organizzare le competizioni su anno solare, ma, ripeto, serve il coordinamento di diverse federazioni. Altrimenti, dovremo chiudere la stagione a maggio prima dell’ Europeo. Il campionato 2021 potrebbe disputare in 5 mesi. Tra le formule studiate c’è quella dei due o più gironi e poi play-off e play-out. Misure eccezionali, solo per una stagione».

Serie A: i due gironi nord e sud

Ma come sarebbero divise le 22 squadre che disputerebbero la prossima edizione di Serie A?

Alle attuali 20 squadre di massima serie, infatti, di sicuro andrebbero ad aggiungersi almeno le prime due del campionato cadetto, certe della promozione. Escluse, invece, le formazioni che avrebbero disputato i play-off perchè, come riferito dalla stessa FIGC nelle scorse settimane, “non certe della promozione”.

Abbiamo provato a dividere le formazioni per regione, in maniera tale da non separarne nessuna. Ecco i due gruppi nord e sud.

Girone A:

Atalanta, Inter, Milan, Juventus, Torino, Brescia, Udinese, Verona, Sampdoria, Genoa, Cagliari

Girone B:

Roma, Lazio, Napoli, Lecce, Benevento, Fiorentina, Crotone, Parma, Sassuolo, SPAL, Bologna.

Crotone e Benevento andrebbero ad inserirsi nel girone sud, al quale è stato sottratto il Cagliari che giocherebbe con il nord, visto l’indifferenza negli spostamenti degli isolani che in ogni caso avrebbero dovuto viaggiare in aereo.

Antonio Lauro