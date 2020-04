Tweet on Twitter

Share on Facebook

Oroscopo di oggi 18 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox del 18 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna in aspetto interessante! Superate le tensioni di inizio settimana. Alcuni di voi hanno vissuto una giornata di Pasquetta agitata. Ricordo che già dalla prossima settimana si riparte. Buone occasioni e contatti in più.

Toro. Ti senti stanco, qualcosa è accaduto nelle ultime 48 ore. Se senti che qualcosa non va rimanda eventuali discussioni alla giornata di domenica. Avrai tempo di pensare e schiarirti le idee.

Gemelli. Con Luna, Marte e Venere in ottimo aspetto senti che la tua vita sentimentale in maniera maniacale. Ha bisogno di conferme. Tutti stiamo vivendo diversi blocchi. Ora sembri ripartire.

Cancro. Devi cercare di vedere un po’ più in là e cercare di ritrovare la serenità. Non fermarti avanti ad ogni singolo elemento di disturbo. Domenica sarà una giornata migliore per i rapporti interpersonali.

Leone. Ti senti da giorni fuori gioco e nervoso, è sotto gli occhi di tutti ma non te ne rendi conto. Sei stato estremamente frettoloso nei legami e nelle relazioni interpersonali. Quando si è stanchi si rischia di fare qualcosa di sbagliato.

Vergine. Sei capace di vivere momenti di tranquillità. Spesso ti descrivo come un segno molto laborioso. Anche quando stai fermo la verità è che elabori pensieri con la mente. Preparati a un fine settimana tranquillo.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO DI OGGI

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Parlare d’amore e cominciare a pensare ai grandi progetti legati al futuro è importante. Adesso ci sono solo dei piccoli problemi di tipo pratico, il lavoro non è in una fase estremamente critica. Già da gennaio in tempo non sospetti stai vivendo una situazione di nervosismo.

Scorpione. Più che puntare su questo sabato dovresti puntare sulla giornata di domenica, quando la Luna tornerà attiva. Marte e Saturno dissonanti e certi problemi sono all’ordine del giorno. Tutto è in rivoluzione. C’è chi vuole cambiare.

Sagittario. Meglio dire quello che pensi sabato e non rimandare a domenica. Ci sono conflitti questa domenica che potrebbero riemergere, meglio tenere tutto sotto controllo.

Capricorno. Fine settimana interessante, ma non fare cose azzardate. Quando provi a fare il furbo ti beccano sempre. Devi andare avanti in maniera molto ligia! Cerca di evitare situazioni non chiare. Hai bisogno della lealtà delle persone che ti circondano.

Acquario. In questo momento è importante ascoltare se stessi e capire quali sono le grandi scelte da fare per il futuro. Venere, Marte e Saturno favorevoli. Spesso la realtà non corrisponde ai tuoi desideri. Nei prossimi giorni bisogna cercare che questo accada.

Pesci. Sei molto turbato a livello sentimentale. Alcune coppie hanno bisogno di relax. I dubbi restano, attenzione per le questioni di carattere pratico. Giove aiuta un buon recupero.