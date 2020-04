Notizie Roma, arriva l’ok al taglio stipendi: si fa anche meglio della Juve

Accordo raggiunto tra calciatori e dirigenti della Roma per la famosa questione stipendi: l’atteggiamento dei giallorossi è andato anche oltre quello dei bianconeri…

Ultime Roma, la questione stipendi

Dopo Juventus e Parma, anche la Roma ha il suo accordo anti-coronavirus. Che la Gazzetta dello Sport riassume questa mattina. La mensilità di marzo è nei fatti saltata. Salterebbero anche quelle dei mesi restanti se non si tornasse a giocare (aprile, maggio, giugno), mentre se si tornasse in campo, allora gli stipendi verrebbero semplicemente diluiti nel corso della prossima stagione. Uno schema questo che supera, diciamo così per generosità, anche quello dei calciatori della Juventus. Hanno rinunciato ad un mese d’ingaggio anche i dirigenti del club, mentre è cosa nota come molti dipendenti siano finiti in cassa integrazione.

Di necessità virtù: con questa mossa, il club evita un rosso da 140 milioni di euro per la fine della stagione ed anzi, conclude con un attivo di 30 milioni. Come rivela la Gazzetta dello Sport, i giocatori sono stati subito disponibili e non si può parlare nemmeno di una vera e propria trattativa. Atteggiamento lodevole, ancor più se si pensa che tutti i calciatori si sono impegnati ad integrare il salario dei 250 dipendenti cassintegrati.

AS Roma news, via al protocollo sicurezza

Sta intanto per partire la sperimentazione del protocollo di sicurezza che sarà predisposto dalla commissione medica della Figc (presieduta dal professor Zeppilli): via a tamponi per giocatori e familiari, con l’obiettivo di mettere anche questi in condizioni di assoluta sicurezza.