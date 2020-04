Claudio Ranieri ha spiegato la sua idea sulla ripresa della Serie A. Si trova d’accordo con i 5 cambi, ora al centro di dibattito in Lega, e chiede prudenza per tutelare gli atleti.

Claudio Ranieri ha spiegato al Corriere dello Sport il suo punto di vista sulla ripresa della Serie A: “Mi sono fatto un’idea su quello che ci sta succedendo. Non sappiamo nulla del virus. So che i miei ragazzi risultati positivi, dopo aver fatto un allenamento leggero, si sentivano debilitati. Sarà difficile tornare in campo e giocare ogni 3 giorni“. Per questo motivo è d’accorod con la nuova proposta: “La possibilità di fare 5 cambi permette ai calciatori di recuperare più facilmente. Tra l’altro si giocherà con il caldo, in piena estate. Non sono macchine su cui possiamo spingere l’acceleratore“.

Il tecnico della Sampdoria ha un pensiero chiaro sulla messa in sicurezza degli atleti: “La comunità scientifica ci dovrà indicare cosa fare. Io sono solo un allenatore, gli esperti mi devono assicurare che i giocatori stiano bene. La loro incolumità dev’essere al primo posto“.

La Samp, il presidente Ferrero e i gol di Quaglia

Il campione d’Inghilterra con il Leicester ha parlato anche della sua squadra: “Prima dello stop eravamo in ottima condizione, ora si ripartirà da zero. Sarà un campionato falsato, anomalo, senza dubbio“. Ranieri ha spiegato il rapporto con Ferrero: “Con lui c’è sincerità, ci parliamo in romano, è facile capirsi. E’ stato facile convincermi a venire qui a Genova grazie al suo entusiasmo“. E sul ritorno al gol di Quagliarella: “Ho sempre creduto in lui. La vita di un bomber è così, ci sono momenti negativi. Ma è stato capocannoniere dello scorso campionato, aveva solo bisogno di fiducia“.