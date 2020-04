News Juventus, riflessioni in corso da parte di Higuain: vuole restare in Argentina

News Juventus – Higuain | Situazione surreale quella che sta vivendo il mondo del calcio e quello della Juventus. Tra le altre squadre di Serie A, il club bianconero vive una situazione particolare, perché i propri campioni sono lontani dalla squadra. Cristiano Ronaldo è in Portogallo con la sua famiglia, discorso analogo per Gonzalo Higuain. In attesa di conoscere i nuovi scenari del calcio italiano, che cerca di capire quando e come riprendere la manifestazione legata alla Serie A, i due sono nelle abitazioni nei propri Paesi, ma la situazione del ‘Pipita’ potrebbe infittirsi. Il motivo è legato alla sua voglia di restare in Argentina. Sì, perché la salute della madre e la sua quarantena in Sud America, avranno convinto l’asso bianconero a restare in patria.

Ultime Juventus: il ‘Pipita’ chiederà alla società di allungare la sua permanenza in Argentina

Lo rivelano i colleghi di Sky Sport, della voglia di permanenza in Argentina, nel suo Paese d’origine, da parte di Gonzalo Higuain. Il calciatore avrebbe già fatto conoscere le proprie intenzioni agli affetti più cari e sarà pronto alla richiesta verso la società di Andrea Agnelli. All’interno della Juventus, adesso, potrebbe scoppiare un vero e proprio caso. Oltre a lui, anche gli altri bianconeri dovranno far rientro a Torino e parliamo del già citato Cristiano Ronaldo e di Pjanic e Douglas Costa.