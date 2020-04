La casa di cura per anziani Pio Albergo Trivulzio in Lombardia è avvolta nel caos per i tanti decessi e per le misure di sicurezza messe in atto in ritardo.

Coronavirus, Lombardia nel caos: “Consapevoli della fragilità dei pazienti del Pio Albergo Trivulzio”

Ci sono indagini in corso per la casa di cura al centro della bufera per le numerose vittime da quando è cominciato il lockdown. Il Pio Albergo Trivulzio assiste pazienti delicati e gli ispettori accusano sia i vertici della Agenzia di tutela della salute che la Regione Lombardia: “Erano consapevoli della fragilità degli assistiti. Avrebbero dovuto proteggere loro e gli operatori sanitari, ma si sono mossi in ritardo“. Gli ispettori del Ministero della Salute, dunque, accusano la Regione per non aver applicato tempestivamente le misure di sicurezza e prevenzione richieste dal Governo a febbraio. Fontana prova a difendersi: “La Regione si è adeguata alle indicazioni della Ats“.

Mascherine distribuite in ritardo

Secondo quanto riporta la Repubblica, la casa di riposo aspettava disposizioni dalla propria Regione. Ma il Ministero della Salute aveva già indicato la strada per tutelare pazienti, medici e infermieri. La circolare ministeriale è stata messa agli atti il 22 gennaio, mentre le indicazioni sono state accolte dal Pio Albergo Trivulzio solo un mese dopo. E’ scoppiato il caos anche per le mascherine. Solo dal 24 marzo sono state diffuse all’interno della residenza per anziani. In questo modo, il virus ha avuto tutto il tempo di diffondersi e colpire i pazienti più delicati.