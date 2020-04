Mercato Inter, Vidal più lontano: ci sono due squadre dalla Premier

Mercato Inter: doppia pretendente inglese per Vidal

Mercato Inter Vidal | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e soprattutto nelle ultime ore stanno arrivando parecchie notizie riguardante qualche possibile colpo in vista dell’estate. L’Inter si sta dimostrando ancora una volta come una delle squadre più attive, e l’obiettivo principale della squadra nerazzurra è quello di andare a rinforzarsi in ogni reparto. Specie a centrocampo è ormai chiara l’esigenza di un colpo importante, magari di esperienza a che possa dare le giuste garanzie a Conte: l’obiettivo numero resta sempre Arturo Vidal, ex pupillo del tecnico e giocatore più volte accostato al club meneghino.

Strapparlo al Barcellona non sarà facile, ancor di più se si pensa alle altre pretendenti sul cileno: stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare infatti che su Vidal ci siano anche Manchester United e Newcastle. Due squadre che sicuramente possono dire la loro nella trattativa, e che al momento spaventano un po l’Inter.

Vidal: l’Inter è in pole?

Il futuro di Vidal è molto incerto, e attualmente l’Inter deve guardarsi le spalle dagli assalti di altri club interessati. I nerazzurri trattano da tempo, e si può dire che abbiano una sorta di corsia preferenziale, o almeno è quello che si spera dalle parti di Milano. Conte e dirigenza non mollano, il cileno deve tornare.