Florenzi: “Ho rifiutato l’Inter. Roma? Non so se tornerò”

Notizie: le parole di Florenzi sul mercato

Notizie Florenzi | Grandi movimenti sul mercato, specie in Serie A, dove le principali big del nostro campionato stanno cercando in tutti i modi di andarsi a rinforzare in vista della prossima stagione. I nomi accostati alla nostra massima serie sono stati tantissimi, e ultimamente si sta parlando parecchio anche di qualche possibile ritorno. E’ il caso di Alessandro Florenzi, in prestito al Valencia e ancora di proprietà della Roma. Il terzino giallorosso ha attraversato un periodo non facile, e il suo ritorno in Italia è al momento molto incerto. Lo stesso giocatore ha voluto parlare del suo futuro e ha svelato anche un piccolo retroscena di mercato. Queste le sue parole riportate da Sport Mediaset:

“Mercato? Ho rifiutato l’Inter, ma anche tante altre squadre per la Roma. E’ successo quando stavo per rinnovare, le emozioni di quel giorno non le scorderà mai. Ritorno a Roma? Non so se tornerò”

Florenzi: impossibile il ritorno alla Roma?

Il futuro di Florenzi è molto incerto, e al momento è impossibile fare dei pronostici, specie per l’attuale situazione che stiamo vivendo. La sua esperienza alla Roma non si è conclusa molto bene, e sembra davvero difficile la sua reintegrazione nelle gerarchie di Fonseca. Intanto un’altra pretendente si sta facendo avanti nelle ultime ore, leggete chi è.