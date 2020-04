Patrick Cutrone è risultato positivo al Coronavirus, assieme ad altri suoi compagni della Fiorentina. Ora sta bene, non vede l’ora di tornare in campo e fare gol.

La paura del Coronavirus e il ritorno ad una vita normale

L’attaccante viola ha contratto il virus e con lui anche Pezzella e Vlahovic. Adesso sta bene e può cominciare ad allenarsi a casa: “Il peggio è passato, ora mi posso allenare tra tapis roulant e palestra. All’inizio ero molto preoccupato, poi le cose sono andate meglio fino all’esito dell’ultimo tampone. Solo in quel momento mi sono tolto il peso dalle spalle“.

Cutrone non vede l’ora di tornare a giocare e nell’intervista a Tuttosport afferma: “Mi mancano gli abbracci dopo il gol. Quando riprenderemo, sarà senza pubblico. Ma almeno il pallone ricomincerà a rotolare e questo rappresenta un forte segnale di speranza“.

Mercato Fiorentina, Cutrone: “Club sta diventando un punto di approdo e non di partenza”

Patrick ha avuto una breve esperienza in Premier, ma non è stata molto fortunata: “Ho giocato poco. Quando sono arrivato a Firenze dovevo recuperare un po’ di brillantezza. Ma state certi, mi farò trovare pronto dopo la pausa“. Cutrone ha parlato anche del progetto della Fiorentina che l’ha convinto a ritornare in Italia: “Commisso e i dirigenti stanno facendo un gran lavoro. Vogliono creare una squadra che non sia di passaggio per la carriera dei calciatori. Tanti di noi siamo giovani promettenti e dobbiamo lavorare sodo, così avremo il futuro dalla nostra parte“. Infine, una piccola parentesi sul sogno azzurro: “Farò di tutto per mettere in difficoltà CT Mancini“.