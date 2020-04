Cosa si potrà fare il 4 maggio? Guida alla fine del lockdown

L’Italia si appresta ad entrare nella famosa fase 2: caso per caso, situazione per situazione, abitudine per abitudine, vediamo cosa sarà possibile (e cosa non) tornare a fare a partire dal mese di maggio.

Si avvicina la riapertura: ecco cosa e cosa non potremo fare a maggio

Evidentemente, con nuove riaperture, ci saranno più luoghi dove andare. E per questo è probabile che il Governo scelga la strada delle deroghe. Gli spostamenti saranno quindi ancora limitati, ma con eccezioni via via più larghe. Gli assembramenti di persone, ad esempio, resteranno ancora vietati a lungo. Sarà invece possibile tornare all’aria aperta per bambini e ragazzi: a partire dall’inizio del mese prossimo, si legge su Repubblica, saranno riaperti i parchi, anche se con modalità di fruizione regolate e che garantiscano il distanziamento. Tranne i più piccoli, anche i bambini dovranno usare le mascherine. Vietate ancora le partite di calcio: per gli adolescenti si immaginano gruppi di 3-5 persone al massimo. A proposito di aria aperta, sarà di nuovo consentito di fare jogging anche a distanza da casa: vietati gli sport di squadra.

Riaperture a maggio: ritorno alla socialità

Posso invitare un amico a casa? La risposta è sì. Una ripresa che non contasse su spirito collaborativo delle persone sarebbe destinata a morire in ogni caso. No a feste, sì ad un graduale ritorno alla socialità. Chiaramente meglio andarci in auto: nei trasporti pubblici la capienza sarà ridotta. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune saranno permessi, ma in una prima fase sempre all’interno della propria regione. Un’app dovrebbe aiutare tutti sotto questo punto di vista.

Per l’estero, bisognerà aspettare. Si finisce con la domanda più attesa: e il mare? Come riferisce Repubblica, l’uso delle seconde case per certi aspetti dovrebbe essere incentivato, ma senza fare in modo che aree con diverso impatto dell’epidemia vadano a contagiarsi. Chi ha una casa al mare vicina quindi, potrà andarvi senza problemi; più complicato se gli stabili si trovano in aree geografiche molto diverse per quanto riguarda la diffusione dle virus.