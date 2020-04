Coronavirus, sindaco di Saviano: follia in Campania, assembramento per il funerale

Coronavirus, il funerale del Sindaco di Saviano: assembramento in Campania

Coronavirus – Sindaco di Saviano | In Campania, precisamente a Saviano, ci sono stati degli assembramenti. Una scelta folle quella dei cittadini che hanno deciso di scendere in piazza per partecipare al funerale del Sindaco del centro di Nola, Carmine Sommese. L’uomo è scomparso in questi giorni proprio per il Coronavirus e adesso gli occhi sono tutti sugli organi competenti che hanno permesso uno scenario del genere. E’ arrivata anche la risposta dell’amministratore che ha precisato: “Tutto quello a cui avete assistito, non era per niente organizzato”. Insomma, uno scenario che doveva essere evitato, considerando le restrizioni imposte dal Governo.

Coronavirus, la risposta del Presidente della Regione, De Luca

Non si è fatta attendere la risposta del Governatore della Regione, Vincenzo De Luca: “Abbiamo già parlato, ci siamo scambiati un po’ di opinioni io e il Prefetto, sulla questione legata alle vicende di Saviano. Abbiamo condiviso la posizione sulla gravità della violazione delle norme. Per questo, la Prefettura di Napoli si sta già impegnando a verificare le eventuali sanzioni da poter prendere. In sede di task force regionale, andremo a valutare su tutta questa vicenda, mette a rischio la sicurezza sanitaria dell’intera zona campana”. Questa la notizia e le parole riportate dal quotidiano La Repubblica. Insomma, una situazione drammatica, che potrebbe diventarlo ancora di più. Nessuno in questo periodo, purtroppo, può permettersi di dare un ultimo saluto ai propri cari.