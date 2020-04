Coronavirus Lombardia – Numero di morti elevatissimo, arriva l’avviso di Arcuri

Coronavirus Lombardia morti Italia Arcuri | L’Italia continua la lotta contro il Covid 19. La giornata di ieri, con il bollettino della Protezione Civile, ha rappresentato un giorno positivo rispetto alle ultime settimane. Numeri spaventosi rivelati dalla Protezione Civile giorno dopo giorno da più di un mese. Intanto, il Corriere della Sera rivela che la Protezione Civile non tiene conto dei tanti morti in Italia che non hanno effettuato il tampone e che quindi il numero di morti sarebbe più del doppio rispetto quanto svelato. Su questo tema e in particolare su quanto sta accadendo in Lombardia, ha parlato il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. Il dato del commissario che fa spavento è quello riguardo i decessi in Lombardia, dove ci sarebbero cinque volte i numero dei morti civili rispetto la Seconda Guerra Mondiale.

Coronavirus Italia, paese allo sbando per la ripresa economica

Dato impressionante messo a confronto con la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, dal giugno 1940 e maggio 1945 morirono 2 mila civili, mentre in soltanto due mesi di epidemia in Lombardia per coronavirus sono morti 11.851 civili, un numero 5 volte superiore in un lasso di tempo molto più inferiore. Intanto, l’Italia continua ad andare allo sbando anche per una ripresa economica, dove in Parlamento è netta la separazione. Intanto, come Arcuri anche Gentiloni sembra sintonizzato sulla stessa idea e ha fatto un post su Twitter nelle ultime ore al riguardo.