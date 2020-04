Coronavirus Italia, il numero di contagi e decessi cambia

Coronavirus Italia decessi contagi ultime | L’emergenza Coronavirus in Italia continua a restare alta. Il bollettino della Protezione Civile (arrivato nella giornata di ieri) fa sperare ad una ripresa del paese. I numeri sono stati in forte calo nelle ultime 24 e si spera di poter proseguire su questa linea fino ad arrivare ad inizio maggio e tornare alla vita normale. Intanto, è arrivato il report dell’Istat sui decessi totali in Italia tra il 1 marzo e il 4 aprile 2020, numeri in aumento esponenziale rispetto agli ultimi 5 anni. Tutto è causato dal Coronavirus.

Coronavirus Italia, i numeri reali sono troppo alti

Come mostrato dai dati Istat, in 1.689 Comuni le morti sono state almeno il 20% in più rispetto a quelle degli ultimi anni, ovvero dal 2015 al 2019. Numeri che schizzano in alto a causa del dramma Coronavirus. Peggio ancora è accaduto in 39 Comuni capoluogo, dove i decessi sono aumentati del 77% rispetto allo scorso anno. A rivelare questi numeri spaventosi è stato il Corriere della Sera, dove ha dichiarato che nei bollettini della Protezione civile non rientrano le vittime da Coronavirus non dichiarate, ovvero quelle che continuano a morire ma non hanno mai avuto la possibilità di fare il tampone. Non cambia la situazione a Milano, dove sempre nel periodo tra 1 marzo e 4 aprile si conta l’aumento di vittime del +49,3% rispetto gli ultimi anni. Infine, l’analisi sconcertante basata sulla percentuale dei 10 mila test sierologici in Lombardia e Liguria, dove ampliato a tutta Italia il dato reale dei contagiati sarebbe di 6 milioni.