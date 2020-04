Coronavirus Italia, il Governo rischia di cadere: tensioni contro Conte

Coronavirus Italia: Governo in crisi

Coronavirus Italia Governo | L’Italia sta attraversando senza dubbio il momento più complicato dal dopoguerra. L’emergenza Coronavirus ha scombussolato la vita di tutti, e soltanto il Governo può effettivamente risollevare la situazione della nostra nazione. Un’impresa per niente facile, anche perchè lo scenario italiano è tuttaltro che roseo: le drastiche decisioni prese hanno alzato un bel polverone, e sebbene ci sia stato qualche miglioramento in quanto a casi di contagio, non è escluso che possa esserci qualche novità ai piani alti. Le tensioni contro Conte sono state già parecchie (vedi caso Salvini e Meloni), e intanto si vocifera già di una caduta del Governo e un nuovo Premier.

Gli attacchi nelle scorse non sono di certo mancati, come ad esempio le dure parole dei grillini e del democratico Borghi, il quale ha attaccato sia Giuseppe Conte, che il ministro dell’economia Gualtieri. Insomma una situazione difficile da gestire, e che rischia di peggiorare ancora di più la situazione in un periodo storico già di per sè drammatico. A riportare la notizia Il Corriere della Sera.

C’è il sostituto di Conte?

Conte rischia di cadere insieme al Governo attuale, e nelle ultime ore sono arrivate tante voci di un suo possibile sostituto. I nomi fatti sono stati diversi, ma uno in particolare ha suscitato la nostra attenzione. Questo quanto riportato dalla nostra redazione.