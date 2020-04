Coronavirus, fase due: libera circolazione ma solo all’interno delle regioni

Coronavirus, fase due e restrizioni allentate: ecco come sarà possibile circolare

Coronavirus – Fase due | L’Italia lavora costantemente alla ripresa e tutte le attenzioni sono poste al 4 maggio. E’ la data sulla quale vengono fuori diverse ipotesi sulla ripartenza dell’intera Nazione e, da quella data, potrebbe dunque ripartire la circolazione libera dei cittadini. E’ chiaro che ci saranno ancora diverse restrizioni e niente sarà ancora come prima, in cui vigeva la normalità sugli spostamenti. Al contrario, i cittadini potranno cominciare a prendere aria, ma limitatamente. Inoltre, per decisioni definitive, toccherà aspettare la fine del mese di aprile, per capire quanto la curva dei contagi, si sarà effettivamente abbassata.

Coronavirus, libertà solo tra regioni: tra le ipotesi spunta che non sarà possibile varcare il confine, anche dopo la scadenza del lockdown

Tra le soluzione che potrebbero adottare al Governo, c’è sicuramente quella di riprendere ed entrare effettivamente nella fase due. Al momento l’idea è quella di cominciare a rendere liberi i cittadini, ma sempre e solo all’interno delle proprie regioni. Nessun cittadino, anche dopo il lockdown, potrà spostarsi oltreconfine. E’ la decisione del Governo, rivelata dai colleghi de La Repubblica. Gli spostamenti per regione dovranno essere per motivi di prima necessità e non ci sarà modo, altrimenti, di uscire dalla propria regione di residenza. Questo, per evitare un nuovo spostamento del focolaio, cercando di stabilizzarlo e combatterlo all’interno delle stesse regioni della nostra penisola.