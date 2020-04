Coronavirus, Conte riunisce i capi di maggioranza: vertice per la Fase 2

Coronavirus: Conte, vertice per la riapertura di alcune attività

Coronavirus Conte | Il nostro paese continua ad essere colpito parecchio dalla pandemia, e in queste ultime settimane parecchie cose sono cambiate. La prima è il regolare svolgimento delle attività, una vera spina nel fianco per l’economia dell’Italia. Adesso però, anche grazie all’aiuto di un lento miglioramento, si può cominciare a parlare della cosiddetta Fase 2: alcune attività ritorneranno gradualmente in circolo, e con il passare del tempo ecco che si potrà avere un quadro completo della situazione.

Il Premier Conte sta lavorando parecchio sulla questione, e nella giornata di oggi ha pensato di riunire tutti i capi di maggioranza in videoconferenza. Un vero e proprio vertice per scegliere il da farsi. La notizia è riportata dal Quotidiano.

Conte: incontro anche con Regioni e Comuni

Il Premier Conte non solo discuterà con i capi di maggioranza, ma sarà anche impegnato in un summit con le Regioni e i Comuni. Alle ore 18.30 si svolgerà la conferenza, soprattutto riguardo il discorso restrizioni: la Regione Lombardia ha votato per un allentamento, al contrario invece De Luca, governatore della Campania. Una giornata chiave per le prossime settimane, e che senza dubbio stabilirà nuove importanti regole per contrastare la pandemia.