Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di sabato 18 aprile

Coronavirus, il bollettino di sabato 18 aprile della Protezione Civile

Coronavirus – Bollettino Protezione Civile | Quest’oggi non c’è stata alcuna conferenza da parte del Dipartimento della Protezione Civile, diversamente dunque da quanto eravamo abituati a vivere e raccontarvi, giorno dopo giorno. Il bollettino odierno è stato però ugualmente annunciato, con l’aggiornamento sui numeri legati ai dati in merito all’epidemia del Coronavirus. Nessuna parola in prima linea da parte del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ma attraverso un comunicato ufficiale, è stato annunciato il dato sulle ultime 24 ore. Di seguito, tutti i numeri della giornata.

I dati annunciati dalla Protezione Civile

Piano piano l’Italia si sta risollevando, cercando di ritornare alla normalità. Quelli che seguono, sono i numeri annunciati dal Dipartimento della Protezione Civile, che comunica all’intera Nazione i dati in merito al contagio del Covid-19. Ecco i numeri, direttamente dal sito ufficiale:

“Ad oggi, 18 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.733 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 79 pazienti rispetto a ieri.

25.007 persone sono ricoverati con sintomi, con un decremento di 779 pazienti rispetto a ieri. 80.031 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 482, e portano il totale a 23.227. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 44.927, con un incremento di 2.200 persone rispetto a ieri”.