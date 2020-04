Il Toro sta cercando di rinforzare la sua squadra per essere maggiormente competitiva l’anno prossimo: Jemerson, Paganini e Bonaventura nel mirino.

Calciomercato, Toro scatenato: Jemerson in difesa, Paganini esterno e Bonaventura jolly

Urbano Cairo vuole modificare l’assetto tattico e organico della sua squadra. E’ una stagione davvero complicata per i granata. Hanno cominciato assaggiando l’Europa League, ma sono usciti nel turno di qualificazione. In campionato sono più vicini alla retrocessione di quanto potessero mai aspettarsi i tifosi. Dunque, è tempo di mercato. Jack è in scadenza di contratto con il Milan ed è stato proposto dal suo agente Mino Raiola. Cairo valuta le richieste del giocatore. Ma il Torino, oltre a Bonaventura, sta monitorando anche Jemerson e Paganini.

La lunga lista della spesa del Torino

Il difensore brasiliano Jemerson, gioca nel Monaco, titolare con 147 presenze e vincitore della Ligue 1. Non vorrà restare con i francesi, e su di lui è spuntato lo Sporting Lisbona, il quale potrebbe offrirgli una partecipazione in una competizione europea. Nel taccuino della dirigenza granata è finito anche Paganini, esterno destro del Frosinone. Il 27enne è in scadenza con la squadra gialloblu e conosce benissimo Moreno Longo, suo ex allenatore, con il quale nel 2018 ha chiuso alla grande la stagione.

Tra le alternative, ci sono anche Rami e Younes. Il primo, ex Milan, potrebbe arrivare a parametro zero. L’età, però, potrebbe essere un freno per il Torino. L’esterno offensivo del Napoli è in cerca di spazio in un’altra squadra. Era impossibile mettersi in mostra tra gli azzurri e praticamente non gioca con continuità da 2 anni. Trattativa fattibile ma rischiosa.