Calciomercato Roma, Zaniolo allontana le voci d’addio: “Voglio diventare una bandiera”

Calciomercato Roma Zaniolo | Il futuro non è ancora definibile e definito per tutti i calciatori della Serie A. A partire da quelli in scadenza di contratto a giugno, fino a quelli più ambiti, in Italia e in Europa. Tra questi c’è sicuramente Nicolò Zaniolo, protagonista di un’ottima stagione con la Roma prima dell’infortunio e al centro del progetto tecnico di Roberto Mancini, CT dell’Italia che ha intenzione di puntare su di lui ai prossimi Europei.

Calciomercato Roma, Zaniolo giura fedeltà

Il giovanissimo centrocampista della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso dell’intervista ad Alessandro Florenzi e ha parlato anche del suo futuro.

“Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma, ma ora devo pensare a tornare e a giocare.Vorrei rimanere qui il più possibile, devo tutto alla Roma e sono innamorato della città”.

Totti? “Per me e per tutti è l’idolo e il simbolo di Roma. Lui e De Rossi sono simboli che difficilmente verranno eguagliati. Numero 10? Non l’ho mai chiesta e mai lo farò, sto bene con la 22“.

Zaniolo a Florenzi: “Mi manchi tanto, spero di rivederti presto”

Nicolò Zaniolo, poi, ci ha tenuto ad inviare un messaggio all’ex capitano della Roma, Alessandro Florenzi, attualmente in forza al Valencia.

“E’ da un po’ che non ci vediamo e devo dirti che mi manchi tantissimo. Ti devo ringraziare per tutti i momenti in cui ci sei stato. Ho incontrato una persona speciale, sia dentro che fuori dal campo. Devo ringraziarti anche perché nei momenti più bui che ho avuto sei sempre stato pronto a darmi una mano. Spero di rivederti presto”.