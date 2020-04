Sebastian Giovinco attualmente gioca nel Al-Hilal, ma il Parma si è fatto avanti per portarlo in Italia: ora spunta un club dal Brasile con una maxi offerta.

Calciomercato Parma, attenzione al Brasile: Giovinco tentato dal super ingaggio

La formica atomica, così soprannominato ai tempi della Juventus, sta giocando in Arabia Saudita nel Al-Hilal Riyad e sta disputando un ottimo campionato. Il Parma già a gennaio ha provato a convincere Giovinco a lasciare l’Asia, senza riuscirvi, e ora si è intromessa un un club dal Brasile che vorrebbe proporre all’attaccante un super ingaggio. Si tratta del Vasco da Gama e, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, offrirebbe lo stesso stipendio di 6 milioni netti a stagione che guadagna nel Al-Hilal. Inoltre, al 33enne verrebbero offerti degli eventuali bonus. Insomma, una proposta difficile da rifiutare. La squadra brasiliana sta puntando il calciatore soprattutto per sfruttare il potenziale della sua immagine.

Non solo Vasco, ci sono anche le Streghe

Giovinco in Italia ha lasciato un ottimo ricordo, soprattutto con la maglia del Parma. L’esperienza in MLS con la maglia del Toronto ha totalmente cambiato l’attaccante italiano, rendendolo un pezzo pregiato per campionati esteri. Oltre ai Ducali, c’è il Benevento sulle tracce di Sebastian. Pippo Inzaghi vorrebbe rinforzare il reparto offensivo in vista del prossimo anno, che con quasi ogni probabilità disputerà in Serie A.