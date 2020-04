Ultime Milan: Rebic, la strategia rossonera per il riscatto

Calcio Mercato Milan Rebic Eintracht Francoforte | Il Milan lavora per la prossima stagione. Il club rossonero ha intenzione di ripartire l’anno prossimo con un progetto giovani. Tra questi farà sicuramente parte Ante Rebic, calciatore dell’Eintracht Francoforte che è arrivato al Milan la passata stagione con la formula del prestito biennale. Il Milan ha intenzione di anticipare il riscatto del calciatore (fissato a 40 milioni di euro) per acquistare da subito il calciatore croato a titolo definitivo. Il club tedesco però non vuole fare sconti al momento, anche perché metà della cifra dovrà andare nelle casse della Fiorentina che detiene il 50% sulla futura rivendita dell’Eintracht.

Il Milan ha ancora una stagione assicurata di Ante Rebic a Milano. Il prestito del calciatore scade nel 2021, ma la volontà del club è quella di acquistare a titolo definitivo il calciatore già questa estate per le prossime stagioni. Il prezzo è fissato a 40 milioni di euro, ma il Milan è in trattativa con l’Eintracht Francoforte per anticipare il riscatto ad una cifra più bassa. Il club tedesco al momento non ha intenzione di fare sconti, ma con la crisi economica nel mondo del calcio qualcosa potrebbe cambiare.