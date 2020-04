Calciomercato Milan, senti Boateng: “Vorrei tornare lì”

Calciomercato Milan, ritorna Boateng? Kevin-Prince lancia il messaggio

Calciomercato Milan – Boateng | E’ stato uno dei più amati nella bellissima annata vissuta al club rossonero. Il Milan del diciottesimo scudetto ed ultima squadra italiana a vincere il titolo, prima degli incredibili successi della Juventus, aveva come protagonista Kevin-Prince Boateng. Il calciatore ha provato a rientrare in Italia, prima al Sassuolo e poi alla Fiorentina, ma ha deciso di provare un’ennesima esperienza in Turchia, finendo in prestito al Besiktas. Direttamente dalla sua abitazione, in cui vive assieme alla sua famiglia e alla compagna – tifosissima rossonera – Melissa Satta, ha rilasciato un’interessante dichiarazione in merito alla sua voglia di tornare al Milan. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni di Sportweek.

Ultime Milan, Boateng si confessa: “Mi piacerebbe tornare lì”

In contatto grazie alla video-call, i colleghi di Sportweek si sono messi in contatto con Kevin-Prince Boateng. Il suo amore per i colori rossoneri non sono svaniti e la sua rivelazione è chiara: sogna di ritornare al Milan: “Se penso al mio futuro, io non nascondo che parlo ancora di Firenze come casa mia, perché io ci sto bene lì. Non è detto che sia finita alla Fiorentina, avrei voluto fare di più. Se penso alla chiusura della mia carriera, invece, vi confesso che mi piacerebbe chiudere lì dov’è tutto cominciato: all’Herta Berlino. Milan? Mi piacerebbe tornare, se devo pensare ad una squadra, dico sempre e soltanto quella”.