Nelle ultime ore circola la voce di mercato che vede Milik in trattativa con la Juventus. Secondo i giornali polacchi è più di una semplice suggestione

Calciomercato, in Polonia sicuri: Juventus-Milik affare concreto

Il centravanti del Napoli è in rottura con la società. Difficilmente rinnoverà il contratto, e per questo motivo sarà venduto. La Juventus avrebbe accelerato nelle ultime ore i contatti con la dirigenza partenopea per portare Milik a Torino. Dalla Polonia sono sicuri che non si tratti di un semplice sondaggio, e che questo trasferimento possa concretizzarsi nei prossimi mesi. A differenza del 2016 con Higuain, qui non ci sono clausole. Dunque, servirà trovare un accordo tra le parti, che non tarderà ad arrivare visto il contratto in scadenza nel 2021.

Milik, la sostituzione perfetta per Higuain

Arkadiusz rispecchierebbe l’identikit voluto da Sarri: abile di testa, gioca di sponda, si muove negli spazi ed è un giocatore che incide anche da subentrante. Potrebbe prendere il posto di Gonzalo che, secondo Tuttosport, sta pensando di ritornare in Argentina al River o negli Usa ai Los Angeles Galaxy. Due mete che metterebbero fine alla carriera del Pipita, a soli 33 anni.

Quindi, Milik potrà scegliere tra almeno un paio di squadre in Serie A. Da una parte c’è il Milan, interessata già da tempo al polacco. Dall’altro c’è la Juve, e ci sarebbe una riconciliazione con Maurizio Sarri.