Calciomercato Juventus, occasione Mbappé: “Sarà valutato 40 milioni”

Calciomercato, cambia tutto per Mbappé: la Juventus adesso potrà tentare il colpaccio?

Calciomercato Juventus – Mbappé | Cambia sul serio il calciomercato? E’ un allarme, che viene lanciato direttamente dalla Francia. Sì, perché il calcio potrebbe mutare, a seguito dell’emergenza Coronavirus. A parlarne è l’eurodeputato Daniel Cohn-Bendit, che si è esteso nel suo annuncio legato alla crisi che vivrà il panorama mondiale, concentrandosi anche sul calcio. Come esempio, ha preso il campione del Mondo 2018 e stella mondiale del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Sì, perché secondo il politico potrebbe subire una crisi anche la valutazione economica dei diversi campioni del mondo dello sport.

“Mbappé vale 35 milioni”: l’annuncio di Cohn-Bendit accende i sogni bianconeri

Effetti che colpiranno anche il mondo del calcio, quelli che sta provocando l’epidemia mondiale che blocca ogni tipo di economia, in giro per il mondo. A parlarne è Daniel Cohn-Bendit, eurodeputato che parla in merito alle svalutazioni economiche dei calciatori. “Mbappé non varrà più 200 milioni, magari il calcio finalmente cambia. Io penso che sarà valutato intorno ai 35-40 milioni di euro”. Sono queste le parole lanciate ai microfoni di Ouest-France, lanciando l’allarme sulla crisi mondiale: “Questo è un momento in cui vivremo dei cambiamenti, sport compreso. E’ un attacco nucleare – metaforizza l’uomo – adesso toccherà ricostruire”. A questo punto toccherà capire come e dove si muoveranno le stelle mondiali che, prima dell’epidemia, godevano di una valutazione dalle cifre esorbitanti. E la Juventus potrebbe approfittarne.