Dopo il rinnovo del contratto di Gigi Buffon, anche Giorgio Chiellini prolungherà con la Juventus per un altro anno. Potrebbero chiudere entrambi la carriera nello stesso momento.

Calciomercato Juve, Chiellini e Buffon: amici inseparabili dal 2005

L’avventura del difensore toscano con i bianconeri è cominciata nel 2005, ben 15 anni fa, con una vittoria contro il Messina. Ha vinto 8 Campionati, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe. E’ diventato capitano dell’Italia, dopo il ritiro dalla Nazionale di Buffon. Ed è diventato capitano anche della Juve, sempre in seguito al trasferimento del portiere.

Secondo Sky, la Juventus ha deciso di proporre il rinnovo del contratto a Chiellini e Buffon, entrambi prolungheranno di un altro anno, fino al 2021. Avrebbero potuto chiudere la carriera quest’anno, oppure lasciare l’Italia a fine stagione per proseguire all’estero. Ma in una situazione del genere e con un rientro a porte chiuse, avranno la possibilità di salutare i propri tifosi l’estate prossima, in grande stile.

Chiellini, il rinnovo con la Juventus per arrivare a Euro21

Il difensore, capitano della Nazionale, avrà un altro anno di contratto soprattutto in vista dell’Europeo rimandato all’anno prossimo. Mancini ha bisogno della guardia bianconera formata da Bonucci e Chiellini per poter guidare gli azzurri fino in fondo alla competizione. Quindi, una volta ripresa e terminata questa stagione, Giorgio si preparerà alla suo ultimo campionato in bianconero, al fianco di Buffon. Entrambi, praticamente, non si sono mai separati e cercano ossessivamente la vittoria della Champions League.