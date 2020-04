Calciomercato Inter, sondaggio per Moise Kean

L’attaccante ex Juventus entra nel mirino dell’Inter: il suo agente Mino Raiola sarebbe felicissimo di portarlo nella Milano nerazzurra.

Calcio mercato Inter, pronto il colpo Kean

E dire che sono più di 10 anni che il super-procuratore italiano non porta un suo talento alla Beneamata. Ma con Marotta le cose potrebbero cambiare. Acquistando Kean, l’Inter sceglierebbe un attaccante della cosiddetta tipologia 3: un giovane, che consenta un risparmio dal punto di vista economico, in modo tale da investire in altri settori del campo. Una strategia del genere, spiega Tuttosport, è fortemente collegata all’acquisto di un altro attaccante, che sia al contrario esperto e che magari sia un parametro 0. Gente come Mertens o Giroud, per capirci. La categoria 2 invece comprende i nomi più altisonanti, quelli che fanno sognare i tifosi, giovani e cari: Werner, Aubameyang, Jovic e via dicendo.

Kean-Inter, i dettagli dell’affare

Detto che su di lui non ci sono soltanto i nerazzurri, andiamo a capire perché comprare l’ex attaccante bianconero sarebbe un affare in questo momento. L’Everton ha sborsato pochi mesi fa 30 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Che tuttavia, come noto, non sono state all’altezza delle aspettative.

Soltanto un gol in questa annata, giocando 7 partite da titolare in 26 apparizioni. Un magro bottino che ora abbassa il prezzo del suo cartellino a non più di 25 milioni. Una cifra che non può spaventare Marotta, vista la giovane età del ragazzo (classe 2000) e la possibilità di realizzare anche una plusvalenza.