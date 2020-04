Calciomercato Inter, rinnovo Young: fumata bianca in arrivo

Calciomercato Inter, rinnovo Young: l’inglese pronto a chiudere la carriera in nerazzurro

Calciomercato Inter – Rinnovo Young | E’ stato prelevato nel mercato di gennaio e sarà ancora un perno importante per Antonio Conte nella prossima stagione. E’ quello che rivela La Gazzetta dello Sport, perché Ashley Young rinnoverà il contratto con l’Inter. L’ex Manchester United si è unito ai nerazzurri e sarà pronto a farlo ancora di più, con l’ipotesi a questo punto, di chiudere la sua carriera a Milano. Sì, perché in estate spegnerà 35 candeline, precisamente il 9 luglio, e sarà uno dei suoi ultimi contratti da professionista.

Ultime Inter, rinnovo Ashley Young: ecco da chi ripartirà la squadra 2.0 di Antonio Conte

Stando a quel che rivelano i colleghi della rosea, la firma sul contratto per il rinnovo di Ashley Young, è da considerarsi solo una formalità. Mentre la società studia i nuovi perni per la prossima stagione, è importante riconfermare quelli attuali. Antonio Conte ha il suo esterno e difficilmente gli altri prenderanno dunque parte al progetto. Parliamo di Asamoah, pronto a cambiare ulteriormente maglia, e anche di Biraghi – che non ha affatto convinto in nerazzurro -, Dalbert e Dimarco, che erano già andati via in prestito. Sarà una nuova Inter per le corsie, che ripartirà da due punti fermi: dall’esterno inglese e l’altro in arrivo in quest’inverno dalla Premier League, Victor Moses.