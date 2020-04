Ultime Inter: Perisic verso la permanenza al Bayern Monaco, è fuori dal progetto nerazzurro

Calcio Mercato Inter Perisic Bayern Monaco riscatto | L’Inter prepara le operazioni di mercato per la prossima estate. Il club nerazzurro ha già messo giù un piano di mercato per acquisti e cessioni, per affidare nelle mani di Antonio Conte una rosa di alto livello in vista della prossima stagione. Con Perisic, anche Icardi, Nainggolan e Joao Mario potrebbero tornare alla base e l’Inter è pronta ad usarli come pedine di scambio in affari importanti. Tutti questi calciatori, infatti, non fanno più parte del progetto Inter e di Conte. Intanto, per quanto riguarda Perisic, il Bayern Monaco spinge per avere uno sconto e passare dai 20 milioni di euro pattuiti a 15 milioni. L’Inter al momento però fa sapere al club bavarese che non ha intenzione di fare uno sconto.

Calciomercati Inter: il Bayern Monaco chiede lo sconto per Perisic

Intanto, in Germania, il Bayern Monaco lavora per costruire la rosa post crisi economica da Coronavirus per la stagione 2020/2021. Con la conferma in panchina del tecnico Flick è sempre più probabile che il club tedesco riscatti Ivan Perisic. La cifra pattuita la scorsa estate è di 20 milioni di euro, ma il club spera di poter ottenere uno sconto economico intorno ai 15 milioni. Il calciatore non ha più intenzione di tornare a Milano e vuole restare in Bundesliga.