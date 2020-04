Calciomercato Fiorentina: doppio colpo, Florenzi e Spinazzola dalla Roma

Notizie Fiorentina: Florenzi e Spinazzola per rinforzare le corsie

Calcio mercato Fiorentina Florenzi Spinazzola Roma | Alessandro Florenzi e Leonardo Spinazzola sono finiti nel mirino del club viola. La Fiorentina ha bisogno di rinforzare le corsie per la prossima stagione. Con Dalbert che tornerà all’Inter resterà scoperta la parte sinistra, mentre a destra c’è il solo Lirola. Commisso ha già piazzato colpi importanti a gennaio e vuole fare grande il suo nuovo club, per questo si bussa in casa Roma, dove Florenzi ormai non fa più parte del progetto tecnico di Fonseca e tornerà in estate dal prestito al Valencia per essere poi ceduto (anche l’Atalanta è su di lui). Mentre, Spinazzola, è stato ad un passo a gennaio dal lasciare la Roma per approdare all’Inter.

Come riportato da Sport Mediaset, la Fiorentina ha voglia di rinforzarsi nella prossima sessione di marcato e punta forte su entrambi i calciatori della Roma. Il club giallorosso non farà molta resistenza per la cessione dei due calciatori, che la viola punta ad acquistare in un’unica trattativa. Inoltre, se Biraghi dovesse tornare a Firenze e non essere riscattato dall’Inter, Pradé sarà pronto ad inserirlo nella trattativa con i giallorossi per arrivare al due Florenzi-Spinazzola con più facilità.