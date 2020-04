Walter Ricciardi, membro dell’Oms e della commissione medica FIGC, ha dichiarato che c’è la possibilità di giocare le partite di Serie A nelle Regioni del Centro-Sud, poiché al Nord ci sono zone a rischio.

Ricciardi: “C’è la possibilità di far giocare la Serie A nel Centro-Sud”

La FIGC ha lavorato a stretto contatto con la commissione medica per poter proporre un protocollo sanitario adeguato per far ripartire i campionati di calcio. Ricciardi ha dichiarato a Radio Punto Nuovo che ci sono diverse aree in cui il contagio è stato più diffuso: “In Lombardia la situazione preoccupa ancora. Mentre tra il Centro e il Meridione non c’è stata la stessa esplosione del virus“. Per questo motivo, c’è una possibilità che si giochino le partite di Serie A in alcune aree geografiche meno colpite: “Stiamo proponendo di giocare i match nel Centro-Sud, perché ci sono Regioni come la Basilicata che contano 0 contagi. Oppure la Campania che ha adottato misure di sicurezza adeguate“.

Calcio sport di contatto, ma il protocollo è credibile

Per poter rientrare in campo, saranno obbligatori controlli e misure di sicurezza: “Non tutti i club hanno le stesse capacità economiche per permettersi alloggi e test per ogni giocatore. Ogni società dovrà garantire la sicurezza“. Ricciardi ha ammesso la pericolosità di far svolgere uno sport di contatto: “La commissione del Governo sta valutando le attività a rischio. Tra queste ci sono quelle del dentista. Allenamenti e giochi di squadra sono pericolosi, non c’è dubbio. Bisogna verificare la fattibilità dei sistemi di controllo, ma le proposte sono credibili“.