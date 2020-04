Ultime Napoli, l’ex agente di Insigne: “Lorenzo potrebbe andar via”

Notizie Napoli | Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato nel corso di un’intervista concessa Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

“Lorenzo ha sempre manifestato la volontà di restare a Napoli a vita. Molti associano la separazione con Raiola a questa cosa. Ma io credo che non sia solo questo il motivo. Verratti è da anni a Parigi, Donnarumma a Milano. Il motivo potrebbe non esser dovuto al fatto che l’agente punti alla cessione, non è detto che Raiola voleva spostare Insigne e lui non voleva andare via. Potrei comunque immaginare anche Lorenzo lontano da Napoli. Rinnovo? Al momento credo non sia una priorità nemmeno per il Napoli”.

Ultime Napoli, le ultime su Insigne

L’attaccante azzurro sembra in estate vicino all’addio. Per lui erano suonate le sirene dell’Atletico Madrid. Tuttavia alla fine l’affare non si è concretizzato ed il capitano, che non ha mai manifestato la volontà di lasciare la sua città, è rimasto in azzurro con Ancelotti. Con il ritorno di Gattuso, inoltre, l’esterno è tornato nella sua naturale posizione di campo. Anche questo potrebbe essere un segnale di permanenza per il calciatore azzurro che sarà uno dei pilastri del nuovo Napoli.