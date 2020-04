Quarantena prolungata: i danni sono evidenti

Questa indagine si basa sul questionario distribuito il 27 marzo e il 6 aprile, ed ha coinvolto oltre 18.000 soggetti su tutto il territorio nazionale, il 79,6% donne. Degli intervistati, 6.604 (37%) hanno detto di aver accusato di sintomi del disturbo da stress post-traumatico, 3.084 (17,3%) manifestano depressione, 3.700 (20,8%) ansia, 1.301 (7,3%) insonnia, 3.895 (21,8%). Effetti collaterali dello stare in casa ed in pena per quello che succede in Italia.