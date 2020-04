Tweet on Twitter

Notizie Juventus, Bentancur: sta costando anche troppo

Ultime Juventus, Bentancur è una certezza ma i bianconeri hanno un problema. Come riportato da Tuttosport, il mercato cambia continuamente le carte in tavola ed i bianconeri devono cancellare una vecchia clausola.

Ormai Rodrigo Bentancur è il perno della mediana del futuro: un’idea, un’ipotesi che forse si concretizzerà qualora le famose offerte irrifiutabili si facciano attendere.

Il 22enne ex Boca Juniors sta molto bene e si tiene stretta la maglia bianconera, di quel club che nell’estate 2015 scese a patti con gli argentini pur di assicurarsi un ragazzino di enorme qualità. Un’intesa complessa, ma dai contorni estremamente chiari.

Il calciatore arrivò nell’ambito dell’affare Carlitos Tevez che fu colto da un attacco di saudade e se ne tornò a casa sua. In cambio, l’allora ds (ora dg) Fabio Paratici ottenne il prestito del baby Guido Vadalá più tre opzioni sui giovani Franco Sebastian Cristaldo, Adrian Andres Cubas e soprattutto Bentancur.

Il centrocampista arrivò poi a Torino nel 2017 dietro esborso di 9,5 milioni pagabili in due esercizi, un bonus di ulteriori 3 milioni in base alle presenze accumulate e in più il Boca s’era assicurato l’incasso del 50% di una futura rivendita.

Inoltre al club gialloblù sarebbero spettati due milioni per ciascuna annualità trascorsa in bianconero. Il conto, aggiornato a oggi, è facilissimo: altri 4 milioni totali nelle casse del Boca al termine di questa, infinita, annata.

Ultime Juve: clausole tutte da decifrare

Inoltre alla fine quinto anno di permanenza di Bentancur alla Juve (termine della stagione 2021-22), vale a dire dopo che eventualmente gli argentini abbiano incassato 8 milioni complessivi la clausola di rivendita si dimezzerà: 25% e tutti contenti. Un ammontare che si riduce proporzionalmente ogni anno. In questo modo il Boca avrebbe già ricavato 16 milioni aggiuntivi ai 9,5 iniziali, bonus presenze a parte. Nella peggiore delle ipotesi per gli argentini, insomma, la Juve avrebbe speso intorno ai 25,5 milioni più premi, senza contare la rivendita che ora è un problema anche per l’interesse del Barcellona.