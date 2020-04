Inter, Bergomi consiglia il mercato: “Lautaro? Lo terrei. Werner il sostituto giusto”

Notizie Inter: Bergomi sul mercato

Notizie Inter Bergomi | Il mercato dell’Inter continua senza sosta, e in queste ultime settimane i nerazzurri stanno cercando di gestire al meglio la situazione legata a Lautaro Martinez. Il futuro dell’argentino è ancora molto incerto, ma senza dubbio il Barcellona sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al club di Milano. I blaugrana stanno corteggiando da tempo il Toro, e adesso si sta scatenando un vero e proprio caso. Sulla questione ha voluto dire la sua Beppe Bergomi, telecronista Sky e leggenda nerazzurra. Queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport:

“Lautaro sta esplodendo, è in fase di crescita. Griezmann non mi convince, è un ottimo giocatore ma è in calo. Per questo motivo farei di tutto per tenermi Martinez, ci sono tantissimi soldi in ballo e su di lui c’è una clausola alta. Se te li dovessero dare, ecco che punterei su Werner: è velocissimo, ha rabbia ed è cattivo. Ha il guizzo giusto”.

Inter-Lautaro-Barcellona: prosegue l’affare

Il Barcellona continua ad avanzare per l’affare Lautaro, e intanto l’Inter si prepara al peggio. I nerazzurri pensano a qualche contropartita che verrà proposta dai blaugrana, e allo stesso tempo ragionano sul sostituto dell’argentino. Tantissimi i nomi sul piatto, ecco i più interessanti.