Notizie Francia, Deschamps: “Periodo complicato, seguirei la scuola Juve”

Ultime Francia | Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a L’Equipe,​ toccando diversi:

Ultime Francia, parla il ct

“È un periodo davvero molto complicato per tutti noi. Le famiglie sono in lutto, altre attendono le notizie sui propri cari, questi lottano tra la vita e la morte, è davvero terribile e la sofferenza di tutte queste persone mi rattrista. I medici e gli infermieri devono dare il massimo e stanno provando a lottare contro l’epidemia e il minimo che possiamo fare è rispettare le restrizioni che da il governo e cercare di ottenere il massimo.

Se allenassi in un club piuttosto che in una Nazionale, seguirei la scuola Juve, il loro livello di allenamento è altissimo e ottengono sempre grandi risultati.