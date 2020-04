Willian ha confessato di aver paura di tornare in campo a causa del Coronavirus. Il calciatore è terrorizzato di trasmettere la malattia alla sua famiglia.

Willian contro la Premier: “Paura del Coronavirus. Se lo prendo in campo, lo passo alla famiglia”

La Premier League sta valutando di chiudere la stagione entro fine giugno. Qualcuno però non è molto d’accordo a ritornare in campo. Uno su tutti è Willian, il quale ha ammesso di aver paura di contrarre il Coronavirus, ed ecco quanto riportato da Sportmediaset: “Anche senza tifosi, potrei avere un contatto con qualcuno in campo e possiamo trasmettere il virus“. L’esterno del Chelsea è preoccupato perché: “Se lo prendessi io, lo potrei passare a mia moglie e le mie figlie. Dobbiamo stare attenti“.

Willian non condivide la ripresa

Lo scetticismo di Willian è condivisibile, soprattutto perché c’è stato un caso in squadra: “Ho abbracciato Callun Hudson-Odoi e dopo che è risultato positivo tutti eravamo preoccupati. Nessun compagno di squadra ha avuto sintomi“. Il centrocampista, obiettivo mercato della Juventus, non condivide neanche le partite a porte chiuse: “Se ricominciassimo a giocare senza tifosi non è una brutta idea, ma bisogna stare attenti. Magari un giocatore, un avversario, ha il Covid e non lo sa. Scende in campo ugualmente e che succede?“. Il dubbio è lecito, anche la preoccupazione, dato che nel Regno Unito continuano a crescere i decessi e i contagi.